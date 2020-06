Rescatan a 700 gatos robados que serían vendidos a locales de comida China

Un grave caso de maltrato animal fue descubierto en China, luego que cerca de 700 gatos fueran hallados encerrados en jaulas en un hotel, los que presuntamente serían vendidos a locales de comida para ser cocinados.

De acuerdo a medios locales, los felinos estaban prisioneros en pequeñas jaulas oxidadas en el patio del recinto, en la ciudad de Linfen, en la provincia de Shanxi, al norte del país, y se presume que fueron robados para ser traficados y sacrificados en restaurantes, recoge ABC.

An estimated 700 Cats RESCUED in Linfen, Shanxi province, China ?? June 11, 2020

A backyard guesthouse had found a hoarding den with hundreds of cats of unknown origin imprisoned in cages. Because of injuries and lack of water, there was constant screaming. pic.twitter.com/4kB6VQWzLi

? Nomaly (@OnlyNomaly) June 12, 2020