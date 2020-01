Revelan imágenes con sorprendentes detalles de la superficie del Sol

La NASA obtuvo fotografías en las que se puede apreciar el gas turbulento, hirviendo, que cubre toda la superficie solar.

El Sol siempre ha maravillado a los científicos y aunque se ha fotografiado infinidad de veces, lo cierto es que por la distancia a la que se encuentra y sus altas temperaturas es prácticamente imposible contemplar sus detalles.

Sin embargo, el Observatorio Nacional Solar de Estados Unidos logró lo que parecía imposible: captar imágenes con sorprendentes detalles nunca antes vistos de la superficie solar.

Se trata de un video realizado por Daniel K. Inouye gracias a la tecnología de un telescopio instalado en la cima del volcán de Haleakala, en Hawái, (EE.UU.), el que permitió ver detalles nunca antes vistos de la superficie del astro rey.

This is the most detailed photo ever seen of the sun, say @NSF scientists.

It shows plasma cells (each the size of Texas), which shift on the sun's surface and can tangle magnetic fields, leading to solar storms.

?: NSO/AURA/NSF pic.twitter.com/SbwARfmBKQ

? AJ+ (@ajplus) January 29, 2020