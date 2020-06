Ricardo Montaner se une a la Teletón digital en Perú: "El pueblo peruano es maravilloso"

El exitoso cantante Ricardo Montaner anunció que será uno de los talentos que participará en la causa solidaria “Por un Perú sin hambre”, un evento organizado por la Teletón que busca ayudar a miles de peruanos de bajos recursos.

VEA TAMBIÉN: Janet Barboza preocupada por no poder donar naranjas a albergue de abuelitos

"Hola querida gente de Perú, no saben la alegría que me da saludarlos. Sé que están realizando el Teletón y tengo la posibilidad de participar con una canción, eso también me pone muy contento", expresó el papá de Evaluna Montaner.

Además, no dudó en dedicar emotivas palabras para todos los peruanos: "Yo quería pedirles, por favor, que pongan la mano en su corazón y piensen en la ayuda que ustedes van a dar a esta comunidad. Yo te pido, porque sé que el pueblo peruano es maravilloso, que aportes todo lo que puedas en estos tiempos difíciles, sé que la solidaridad puede más que eso", agregó Ricardo Montaner sobre la campaña "Por un Perú sin hambre".

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO