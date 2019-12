Rosa Bartra: "El Gobierno solo se preocupa por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse"

La postulante al Congreso por Solidaridad Nacional, Rosa Bartra, participó en un debate de propuestas en el marco de las Elecciones Congresales y criticó al gobierno de Martín Vizcarra por preocuparse solamente “por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse”.

VEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra pidió al JEE archivar caso sobre neutralidad electoral

“Cuando tienes un Gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo aquello que es realmente importante. No estamos atendiendo que necesitamos un enfoque de familia que permita el buen uso del tiempo libre se trata de no estafar con colegios que solamente pintas y no le das buena estructura para que puedan albergarlos”, señaló Rosa Bartra.

La reacción de Alberto de Belaunde no se hizo esperar. “Estamos acostumbrados a este tipo de campañas de desinformación, hay quienes piensan que tienen que hacer campañas metiendo miedo a los papás y mamás de familia con lo que va a pasar con sus hijos. Yo noto, además, un discurso bastante hipócrita porque al mismo tiempo se muestran preocupados con los niveles de violencia contra la mujer en el país, cuando estos discursos falsos en torno a la ideología de género lo que busca es evitar es que haya una educación sexual integral y con enfoque de género en nuestras escuelas”, señaló.

Martín de Belaunde al escuchar a Rosa Bartra

FOTO: Andina

