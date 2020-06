En Rusia proponen vender el cuerpo de Lenin para cubrir deudas por el coronavirus

La pandemia del coronavirus, además de una emergencia sanitaria a nivel mundial, también ha significado un enorme gasto de recursos económicos para la mayoría de los países.

Uno que ha tenido que frenar su economía es Rusia, que ha estado en hibernación desde marzo, lo que ha significado que sus ingresos por petróleo tengan una importante baja.

Es por ello que Vladimir Zhirinovsky, líder del partido ultranacionalista LDPR, ha propuesto vender el cuerpo momificado de Lenin, como una forma de obtener ingresos, según informa El Mundo.

"Podríamos vender la momia de Lenin. Hay compradores: China, Vietnam o algún otro tipo de [país] comunista. Y el cuerpo de Lenin está en buen estado, fue momificado hace sólo 96 años", ha señalado la cabeza de la segunda fuerza de la oposición en Rusia.

El costo de mantener el cuerpo del líder bolchevique es de 173.000 euros al año. Aunque la propuesta de Zhirinovsky no ha recibido apoyo no es el único que ha tenido iniciativas de este tipo.

Great leader Vladimir Lenin?s body set in motion a trend of embalming and preserving communist strong men...get the skinny behind the stiffs as Jess weaves a strange and funny tale this week! #corpse #mummy #wtf #embalm #preserve #rot #wasteoftaxpayerdollars pic.twitter.com/QHD4LStR16

? Cutting Class Podcast (@CutClassPodcast) January 28, 2019