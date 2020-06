La imagen del paciente con coronavirus que ha dado la vuelta al mundo

El coronavirus ha cambiado radicalmente las prioridades y el estilo de vida de millones de personas. Lo que antes parecía común y corriente, como por ejemplo, abrazar a un ser querido o ir a pasear a la plaza, hoy se ha vuelto un lujo y algo que por el momento es difícil de hacer.

Son cosas que ahora le vemos el valor real que tienen y que antes no percibíamos. Detalles que pueden ayudar al alma y bien lo saben los médicos del Hospital del Mar en Barcelona, quienes tuvieron un bonito gesto con un paciente que se encuentra hospitalizado por coronavirus, según informa La Vanguardia.

Se trata de Isidre Correa, de 61 años, quien está internado desde el 14 de abril y desde el 19 de mayo está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido al agravamiento de su estado de salud. Como una forma de ayudar a su estado, los médicos y enfermeras decidieron sacarlo del hospital y cruzar la calle para que viera el mar y sintiera la briza en su rostro.

Isidre Correa, de 61 años, llevaba más de 50 días internado por coronavirus en la UCI cuando los sanitarios del @hospitaldelmar de Barcelona le propusieron ver el mar. Un gesto impagable y para el paciente una de las mejores medicinas. ? David Ramos/ Getty pic.twitter.com/kJYN0FqwKf ? Ibon Perez (@ibonpereztv) June 4, 2020

"No hemos tenido otro remedio que no dejarnos vencer. La enfermedad no lo ha puesto fácil a los médicos y han reaccionado de una manera espectacular, un 10", dijo Helena Soriano, la esposa de Isidre.

Salir a la calle a tomar aire o mirar la playa no es sinónimo de que la persona se vaya a mejorar, pero es un gesto y un recordatorio que se está tratando con seres humanos y que toda ayuda, médica y humana, sirve para salir de esta crisis lo antes posible.

Afortunadamente el estado de salud de Correa ha ido mejorando y ya salió de la UCI. Un paso más en la batalla contra la enfermedad. "Debemos innovar en el humanismo y estos detalles son muy importantes para la recuperación de los pacientes y también para los propios sanitarios", dice doctor Joan Ramon Masclans, jefe de la UCI del Hospital del Mar.

Foto: Shutterstock

