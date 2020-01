Salud: los errores que cometes cada mañana y que te impiden adelgazar

La mayoría de las personas en algún momento han intentado perder peso. Dietas, ejercicios, medicamentos y un largo etcétera de métodos que lamentablemente no siempre dan resultado. Y en muchas de esas ocasiones el culpable es quien trata de bajar esos kilos de más, publica El Confidencial.

A continuación, una lista de los errores más comunes que cometemos cada mañana cuando nos ponemos a dieta y que hacen que los esfuerzos para perder peso no valgan de nada.

Levantarse tarde

Un estudio demostró que las personas que se levantan a partir de las diez de la mañana consumen 248 calorías más que quienes madrugan. Otro reveló que quienes se levantan a las siete tienen mejor salud y pesan menos que quienes lo hacen a las nueve. Por eso, si se trata de adelgazar lo mejor es poner la alarma del despertador un poco antes y madrugar más.

Tomar un zumo

La primera comida del día es muy importante y muchas personas acostumbran a tomarse un zumo, pero no es buena idea: tanto si es natural como si no lo es, aportará azúcar. Por eso, recomiendan comenzar el día con un desayuno proteico, por ejemplo con huevos, tostadas y yogur griego con avena.

Eliminar la grasa

Hay quienes eliminan totalmente las grasas de su dieta, de tal manera que no consuman calorías. Sin embargo, es contraproducente ya que las grasas saludables son necesarias para absorber algunas vitaminas e, incluso, ayudan a mantenernos saciados, por lo que no las debemos borrar de nuestra dieta.

Comer yogures de sabores

Como sucede con las mantequillas u otros alimentos aparentemente sanos, hay algunos productos que son excesivamente calóricos y un ejemplo son los yogures de sabores. Lo mejor es, siempre, revisar la información nutricional para ver si un yogur es sano, incluso cuando la tapa del yogur dice que es un alimento light o bajo en calorías.

Desayunar frente al televisor

Varios expertos coinciden en que comer distraído suele conducir a comer más de lo normal, por eso recomiendan no ver la televisión o el teléfono móvil y estar pendiente de masticar despacio, porque "si no se emplea el tiempo suficiente, puede parecer que no ha comido nada".

Saltarse el desayuno

Otros creen que si se saltan la primera comida del día perderán peso porque no ingieren calorías. De hecho, hay varios estudios que revelan que las personas que desayunan tienen menos riesgo de ser obesos que las que no lo hacen, en muchos casos porque el hambre hace que coman alimentos poco sanos entre horas.

No llevarse la comida al trabajo

Millones de personas tienen que comer fuera de casa a diario, pero muchas de ellas lo hacen como en casa, ya que se llevan la comida en un tupper. Es una buena opción ya que evitas aceites reutilizados de los restaurantes y no corres el peligro de elegir platos poco saludables.

No beber suficiente agua

A primera hora de la mañana el cuerpo suele estar ligeramente deshidratado. No es nada grave, pero beber agua nada más levantarnos ayuda a rehidratar el cuerpo y a la digestión, ya que el metabolismo funciona mucho mejor cuando los niveles de hidratación del cuerpo cumplen un mínimo.

No comer suficientes proteínas

Las proteínas son el mejor alimento posible para un desayuno, pero no todos tenemos hambre suficiente para incluir estos alimentos en la primera comida del día. Lo mejor, como confirmó un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, es tomar un desayuno rico en proteínas que, además, es muy saciador.

actualidad

alonso.aranda

finde-los-errores-que-cometes-cada-manana-y-que-te-impiden-adelgazar

nedmedia