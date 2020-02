San Valentín: Estos locales te regalarán comida gratis por romper la foto de tu ex

Burger King lanzó una curiosa campaña por San Valentín y prometió regalar una Whopper a aquellos que lleven la foto de su ex “el payaso”. La iniciativa tuvo revuelo en las redes sociales y muchos restaurantes se sumaron a la promoción.

Terminal Fusión

El restaurante especializado en buffet de makkis entregará alitas gratis. “Este 14 de febrero trae una foto con tu ex, la rompemos por ti y recibe una porción de alitas gratis, consumiendo cualquiera de nuestras barras”, publicaron.

La Antigua

Local promete entregar tequeños o anticuchos. “Trae la foto de tu ex. La rompemos y te regalamos unos piqueos. porque a barriga llena... corazón contento”, señalaron.

La Ktedral

La discoteca anunció que, por llevar una foto de sus ex este 14 de febrero, regalarán una jarra de litro. “Celebra la soltería en el mes del amor, deja de sufrir. Trae una foto de tu ex, flaca o flaco… no importa, supera la prueba y rompamosla juntos”, prometieron.

Otros países

En Colombia, Canaima Restaurante Bar ofrece una hamburguesa por quemar la foto de “tu ex tóxica”. Asimismo, en México, la cadena de restaurantes Hooters entregará el 14 de febrero alitas gratis a quienes lleven la foto de su ex.

"No soy yo es Hooters"

Trae le foto de tu ex y las chicas Hooters la romperán por ti a cambio te damos boneless o cerveza tu eliges



Más información, términos y condiciones aquí https://t.co/BlQQGfufLF pic.twitter.com/kocVihE6kY — Hooters México (@HootersdeMexico) February 7, 2020

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO