Seis cosas que las personas con baja autoestima son incapaces de hacer

La autoestima es el pilar donde se sostiene el cómo las personas de ven a sí mismas y la valoración que hacen de ello. No es algo que se ajuste siempre a la realidad y se va componiendo en base a las vivencias y experiencias. De la misma forma que se ha ido condicionando hacia un lado, en un momento se puede conducir hacia otro.

Por supuesto, la confianza en sí mismo es el primer paso para poder vivir de manera plena. Pero, ¿qué pasa cuando una personas tiene la autoestima baja? Condiciona de forma negativa su vida, tanto en el día a día como en los grandes logros o acontecimientos. De hecho, hay seis cosas que las personas son incapaces de hacer sin valorarse y respetarse a sí mismos, publica El Periódico.

1. Cuidar su imagen

Al no tenerse en cuenta, no se valoran, y por lo tanto no consideran importante cuidar su imagen. La ropa que se ponen, el deporte que hacen o la comida que escogen en el supermercado no suele ser lo más correcto. Se mueven por inercia y toman decisiones que los perjudican, entonces esa imagen descuidada que tienen interiorizada, la proyectan también hacia fuera.

2. Tomar decisiones

Como no tienen seguridad en sí mismos, no suelen tomar decisiones. Esto ocurre porque, o bien no dan valor a casi nada, o piensan que su opinión no es importante y van a equivocarse. De esta forma, son los demás los que eligen por ellos, pierden el control de su vida y no saben hacia dónde van.

3. Celebrar

Si aparecen cosas buenas en la vida de alguien, lo normal es disfrutarlo, especialmente cuando es un logro. Las personas con baja autoestima no lo hacen, creen que no lo merecen o que lo conseguido no es producto de su esfuerzo. No se tienen en cuenta a la hora de realizarlo ni a la hora de disfrutar la llegada a la meta.

4. Opinar

Como creen que su opinión no es importante, no la dan. No expresan sus necesidades, no hablan sobre lo que les gusta o no contradicen cuando los demás se equivocan.

5. Relaciones sanas

Como su autoestima no está sana, tampoco lo están sus relaciones. De hecho, suelen rodearme de personas que absorben su energía o se aprovechan de ellos. Pueden caer fácilmente en relaciones tóxicas.

6. Vivir

Si se basan en todo lo que su baja autoestima no los deja hacer, me se dan cuenta de que realmente no están viviendo, simplemente están pasando por la vida. No son conscientes de los días ni proceso de lo que va aconteciendo. Todo es siempre igual.

