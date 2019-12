El sencillo truco para envolver regalos que te puede salvar esta Navidad

Llega la Navidad y con ella los regalos. Porque además la cena y celebrar en familia, sabemos que es el momento se hacerle obsequios a las personas que queremos. Y vaya que a veces son varios los presentes que debemos hacer.

Más allá del gasto que cada uno debe hacer para costear los regalos de sus seres queridos, existe otro punto que es interesante de considerar, porque dependiendo del talento de cada cual, puede significar bastante tiempo de trabajo.

Nos referimos a envolver los regalos. Y es que no todas las tiendas tienen a disposición el servicio para ponerle papel a los obsequios, por lo que muchas veces hay que hacerlo directamente en el hogar.

Si te ves en esa situación, el siguiente video te puede ser de mucha utilidad. Sobre todo si tienes que hacer muchos regalos y lo has dejado para ultima hora.

You've got to be kidding me. After all these years... pic.twitter.com/dhNgjCVzeG

? Chuck B (@chUckbUte) December 15, 2019