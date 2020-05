Sepultureros del meme envían un mensaje a los doctores del mundo

Los personajes ghaneses que protagonizan el reconocido meme de los sepultureros, van a quedar en la historia de internet gracias a todo lo que los involucra en sí con la situación mundial a causa de la pandemia del coronavirus.

Considerados como un boom de internet, estos animadores ghaneses que asisten a ceremonias fúnebres como parte de una tradición africana, han visto toda la popularidad que han ganado a nivel mundial y aprovecharon esta situación para enviar un mensaje a todos los profesionales de la salud que están combatiendo al COVID-19.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world

Thank you

Mention all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz