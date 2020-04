SJL: Hombre duerme con cadáver de su hermano porque juez asegura no hacerse cargo de "muertes naturales"

Lamentable. Madre e hijo desesperados y de bajos recursos, permanecen días con el cadáver de su familiar en el interior de su vivienda ubicada en San Juan de Lurigancho. Ambos preocupados por no contar el apoyo de las autoridades, ni mucho menos con los medios económicos para darle un entierro digno.

El cadáver de 52 años, identificado como Santos Chura Humpine, falleció el pasado 31 de marzo a causa de una cirrosis que lo venía mortificando desde hace meses. Fueron los vecinos cercanos quienes apoyaron realizando una colecta para obsequiarles el ataúd, ya que el hermano menor y la madre de 88 años del fallecido, se encuentran en el peor momento de sus vidas.

Asimismo, el hermano del difunto contó que policías se acercaron a constatar el deceso, sin embargo, cuando se comunicaron con el fiscal de turno, este les indicó que ellos no tenían que ver con fallecimientos por “causas naturales” y que se podían comunicar directamente con el Ministerio de Salud.

Minsa no se ha pronunciado

La familia sigue llamando a los números del Estado para pedir ayuda. No obstante, la Fiscalía informa que no pueden acercarse y que debe seguir esperando con medidas restrictivas para que no sean perjudicados por el olor del cuerpo.

