SJL: Profesora recarga saldo a los celulares de sus alumnos para que no pierdan clases virtuales

¡Noble gesto! Una maestra de matemáticas del colegio ‘Micaela Bastidas’ ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, sorprendió al mostrar su vocación como profesional y ayudar a sus alumnos con internet para que no falten a las clases virtuales.

La admirable docente, Elizabeth Martínez, relató la cruda realidad que muchos estudiantes atraviesan a causa del coronavirus: “En este momento de la pandemia en la que todos estamos inmersos, nosotros como docentes hemos visto muchos casos de nuestros estudiantes que no tienen, incluso, para recargar un celular y no cuentan con el celular con acceso a la tecnología que hoy en día se necesita para este tipo de clases”, relató.

Asimismo, la maestra contó que tomó la decisión de ayudarlos tras enterarse de que muchos jóvenes faltaban a las clases porque sus familiares habían dado positivo a COVID-19 y no contaban con los recursos económicos: “Los llamaba para preguntarles qué sucedía, y he detectado que, incluso, sus padres han sido contagiados, y muchos de ellos han tenido que aislar a sus hijos y mandarlos a las casas de sus familiares, donde no hay conectividad a Internet”, indicó.

