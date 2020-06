Snapchat dejará de promocionar la cuenta de Donald Trump en su plataforma

Tras las publicaciones del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algunas redes sociales están tomando algunas medidas en contra de cuentas que inciten la violencia racial. Según lo comunicado por The New York Times, Snapchat dijo este miércoles no promocionará la cuenta de Trump después de determinar que sus comentarios incitaran a la violencia.

La dueña de la aplicación Snapchat, Snap, dijo que la cuenta de Trump estará inactiva y que ya no estará colocada en la página de inicio de Discover para noticias e historias.

Dicha decisión de Snap surge a raíz de la dura posición contra Trump. Redes como Twitter también han optado por tomar la misma medida debido a que varios tuits del presidente estadounidense glorifican la violencia.

"Estoy desconsolado y enfurecido por el trato que reciben las personas negras y las personas de color en Estados Unidos.", dijo Evan Spiegel, CEO de Snap, en un comunicado. "Simplemente no podemos promover cuentas en Estados Unidos que estén vinculadas a personas que incitan a la violencia racial, ya sea que lo hagan dentro o fuera de nuestra plataforma".

"No amplificaremos las voces que incitan a la violencia racial y la injusticia dándoles promoción gratuita en Discover", dijo Rachel Racusen, una portavoz de Snap.

Sin embargo, Facebook no ha tocado ninguna publicación del mandatario, argumentando que son de interés periodístico y que las “empresas dedicadas a este rubro no deberían tomar posiciones”.

