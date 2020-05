Sobreviviente de coronavirus muestra el impactante cambio que sufrió su cuerpo

Un hombre de California de 43 años ha compartido una impactante foto de las consecuencias del coronavirus ha tenido en su cuerpo. Su masa muscular se redujo condiderablemente hasta el punto de estar irreconocible.

Mike Schultz, de 43 años, un enfermero de San Francisco sin problemas de salud subyacentes, pesaba alrededor de 86 kilos.

Pero después de perder 22 kilos en medio de los estragos del COVID-19, Schultz decidió compartir dos imágenes con sus 30,000 seguidores de Instagram, una tomada aproximadamente un mes antes de enfermarse y la otra en un hospital de Boston.

“Quería mostrar que puede pasarle a cualquiera. No importa si eres joven o viejo, tienes condiciones preexistentes o no. Puede afectarlo ”, dijo Schultz.

Schultz dijo que estaba exhausto solo por estar de pie brevemente para tomar la desgarradora foto.

“Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes”, dijo a un medio de comunicación. “No podía sostener mi teléfono celular, era tan pesado. No podía escribir, porque me temblaban mucho las manos."

Schultz, quien fue al hospital el 16 de marzo, también había perdido la noción del tiempo por completo y dijo: "Pensé que solo había pasado una semana".