"No me fugué": Soldado desaparecido Wilber Carcausto rompe su silencio tras ser hallado con vida

La unidad de emergencia de radio patrulla encontró al soldado Wilber Carcausto Uchiri. Un miembro de la policía nacional dijo que se encontraba deambulando por la calle vestido de civil. Cuando los efectivos lo intervinieron, corroboraron que se trataba del cabo que desaparecio desde el 15 de mayo.

"No tengo donde ir", fueron sus primeras palabras al borde de las 11 de la noche del viernes 5 de Junio. Señaló que solo había tomado agua durante los últimos dias. Según la percepción de los policías, el cabo no era consciente de lo que estaba buscando. Las autoridades lo trasladaron al medico legista para ser evaluado.

Wilber Carcausto da su testimonio

En declaraciones para la prensa, hizo un llamado a la calma a sus padre. "Solamente decir a mi padre que se tranquilice. A cada uno de mis padres, quizás estaban preocupándose mis padres por mí. Siempre cada padre se preocupa por sus hijos", señaló.

Asimismo, al ser consultado sobre su accionar, Carcausto Uchiri negó haber desertado del cuartel Tarapacá. "No me fugué, me gritaban las personas nada más. (...) Los oficiales me gritaban: 'te voy a meter al agua, que aquello, yo si te meto golpe'", declaró.

