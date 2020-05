Sonia Guillén renuncia al Ministerio de Cultura tras escándalo por caso Richard Swing

Sonia Guillén presentó su carta de renuncia al Ministerio de Cultura en medio de las críticas por la costosa contratación de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, en medio del estado de emergencia por el coronavirus. El presidente Martín Vizcarra habría aceptado la dimisión.

Esta decisión se toma luego de que el Congreso de la República le otorgara el voto de confianza al gabinete de Vicente Zeballos. Como se sabe, la bancada de Unión por el Perú (UPP) presentó una moción de interpelación al primer ministro, Vicente Zeballos y a la ministra de Cultura, Sonia Guillén, a fin de rendir cuenta por la contratación de Richard Cisneros.

"No lo conocía, pero comparto la indignación y me cabe investigar y actuar. Eso es lo que he hecho. Yo no voy a decir que este problema que hemos tenido con el señor Cisneros sea intrascendente, es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir avergonzada", dijo en su momento Sonia Guillén al ser consultada por Richard Swing.

Renuncia de la ministra @MinCulturaPe, Sonia Guillén, no la inhibe de responder por el caso #SwingGate. El país merece saber la verdad. https://t.co/IXNX8lVgR6 — Edgar Alarcón Tejada (@EdgarAlarconT) May 30, 2020

