Sujeto es denunciado de grabar partes íntimas a mujer y descubren que tiene antecedentes

Una joven denunció desde su cuenta en Facebook ser víctima de acoso sexual tras enterarse que un sujeto venía grabando sus partes íntimas cuando se encontraba en un supermercado de Las Begonias, en San Isidro.

VEA TAMBIÉN: Actriz colombiana casi pierde un ojo por alargarse las pestañas

La denunciante cuenta que esto ocurrió el último miércoles 15, luego que agentes de seguridad de Tottus intervinieran a un hombre identificado como Manuel Espinoza Ysla (27) y le informaran que le estaban grabando 'por debajo de la falda' con un celular que estaba escondido en una lonchera.

"Me enseñaron las cámaras de seguridad del centro comercial y ahí pude visualizar que este sujeto me había grabado como en 5 oportunidades, sin que yo lo advirtiera, lo cual me generó mucha cólera y frustración conmigo misma" escribió Melisa Espinoza, según la cuenta en Facebook.

Añade que mientras se dirigía a la comisaría para sentar la denuncia, los familiares del acusado intentaron persuadirla e incluso que no haga público el hecho para que se vea perjudicado su carrera como artista.

“Ahora entiendo en carne propia, por qué muchas mujeres no se animan a denunciar o muchas se desisten de sus denuncias. Vivimos en un país donde por más casos de feminicidio y acoso sexual que se visibilicen todos los días, el Estado a través de sus instituciones, sigue siendo indolente con las mujeres que hemos sido víctimas de algún enfermo o desquiciado y nos siguen teniendo desprotegidas y a la merced de estos procedimientos que desmotivan a cualquiera a seguir adelante”, escribió con indignación en el post.

MÁS DENUNCIAS

Perú21 informó que hace unos años, Daicelys Gamboa, venezolana de 27 años, también fue víctima del mismo sujeto, luego que le advirtieran del acoso sexual que venía sufriendo mientras caminaba.

“Estaba grabando por debajo mis partes íntimas y le dije que le retiren la cámara porque no sé cuánto habrá logrado grabar”, comentó en su momento, para luego denunciarlo.

En esa oportunidad, Espinoza Ysla intentó huir al verse descubierto, pero fue reducido por un policía y otros transeúntes que presenciaron todo. Entre sus pertenencias se le incautó una mochila, que en su interior tenía acondicionado una cámara de fotos.