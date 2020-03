Sujeto desafía a policía y hace que lo graben: "¡Agárrame a cachetadas!"

En un video viralizado en redes sociales se puede ver cómo un sujeto reta a un policía a “agarrarlo a cachetadas” durante una intervención por incumplir la cuarentena dispuesta por el gobierno de Martín Vizcarra. Las imágenes han causado polémica en redes sociales.

“No me toques. Ya, agárrame a cachetadas, agárrame a cachetadas como has dicho. Ahí están que te graban. ¿No me has dicho que me vas a agarrar a cachetadas? No tienes autocontrol. ¡Agárrame a cachetadas! (…) Así no pueden intervenir, hay maneras de intervenir”, grita al efectivo policial.

Como se recuerda, el capitán Cristian Cueva fue separado del patrullaje por estado de emergencia luego de que se difundieran unas imágenes en las que abofeteaba a un detenido. Este accionar ha causado opiniones divididas entre los internautas.

