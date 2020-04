Sujeto lanza insultos racistas a policías desde su balcón: "Qué me vas a cuidar cholo"

Indignante. Un hombre, que aseguró ser empresario y llamarse Carlos Wiesse, protagonizó un lamentable video, donde aparece lanzando insultos racistas contra los policías que patrullaban las calles de San Isidro en pleno toque de queda. Imágenes se viralizaron en redes sociales.

“Qué mie*** me vas a cuidar cholo de mie***, yo me cuido solo, yo me cuido solo. Eres una mie***. Yo me cuido solo, yo, yo. No tienes plata para estudiar en una universidad ni nada, por eso eres policía. Ahora pues hue***, ahora cuídame”, dice el hombre ne el video, quien se encontraba en presunto estado de ebriedad.

Pero eso no es todo, luego continúa: “Policía, haz tu trabajo. No sé por qué te aplauden a las siete de la noche. Si es tu trabajo, no entiendo. Que me aplaudan a mí. (…) Viene un cholo y pasa por ahí y aplauden. Policías, militares y todos es su trabajo”.

