Terremoto sorprende a joven en licorería e intenta salvar cervezas pero todo sale mal

El terremoto de 7.7 grados de magnitud que azotó le región de Cuba, Jamiaca y las islas Caimán fue uno de los movimientos telúricos más aterradores que se hayan vivido en los últimos meses, sin embargo, un insólito momento de este día se hizo viral en las redes sociales.

Vía Twitter. Un clip de solo 37 segundos muestra el momento en que algunas personas realizan compras en un establecimiento y justo la cámara ubicada en la zona de licores capta el movimiento telúrico que hizo que todo en el lugar salgan temerosos.

Todos menos un joven que se encontraba cerca y decidió intentar evitar que las cervezas se caigan, pero el movimiento fue de la magnitud que estas se vinieron abajo junto con las demás bebidas alcohólicas. Afortunadamente el muchacho logra salir ileso deesta aterradora situación.

All those good liquors & beers gone to waste now. At least he was a champ for trying to save some of that good stuff during the earthquake today. #earthquake #CaymanIslands pic.twitter.com/sTl9WDNEaH