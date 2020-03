'The Last of Us' un videojuego más que se convierte en serie

Uno de los títulos más vendidos y con 200 premios como mejor juego del año, 'The Last of Us', pasará a convertirse en una adaptación en forma de serie, tras la aprobación por la cadena televisiva HBO.

Craig Mazin como guionista responsable, buscará continuar con la esencia del videojuego donde también estará implicado Neil Druckmann, responsable de la historia original.

El renombrado canal de televisión HBO apuesta por esta moda de convertir los videojuegos en serie, el cual toma como referencia de éxito a The Witcher con Netflix.

BREVE HISTORIA DEL JUEGO

Todo gira entorno a una adolescente de 14 años, que podría ser la clave para curar una pandemia mortal que asedia al mundo entero, con la ayuda de un contrabandista, comenzarán una aventura por los Estados Unidos en donde ambos se necesitan para sobrevivir.

De momento no hay más información ni de quiénes formarán parte del reparto. Sin embargo, hay rumores de que no será el único videojuego que se transformará en serie bajo una plataforma digital.

Look for the light. @clmazin and @Neil_Druckmann to develop the series adaptation of #TheLastOfUs, coming soon to HBO: https://t.co/z9c2h86EYw pic.twitter.com/AkT6fET4Im