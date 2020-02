Tiene 43 años y es considerada la "mamá más sexy del mundo"

Joleen Díaz es una mujer de 43 años que a su edad y pese a ser madre de una joven de 19 años, luce exactamente como su hija, con apariencia de veinte. Y esto es precisamente lo que encanta de ella en Instagram, donde sus fotos cautivan a sus más de 21 mil seguidores.

Ya sea en redes o en las calles, tanto Joleen como Meilani Parks; la chica, son confundidas al no notarse la diferencia de edades entre ellas. Pero esto es algo que les gusta, pues disfrutan de pasar tiempo juntas dado que llevan una relación muy cercana.

El secreto de la madre es mantener una vida saludable, lo que equivale a un poco de ejercicio diario, raramente beber alcohol, nada de tabaco, descansar bien, respetar el sueño y una dieta equilibrada llena de verduras. Cuidados que comenzó desde los 12 años.

"Tener una buena piel me da confianza, incluso en los días en que no me veo lo mejor posible. Trato de no preocuparme demasiado por el pasado o anticipar preocupaciones del futuro", escribió Joleen Díaz en su cuenta de Instagram.

La madre ahora insiste en que su hija siga la misma rutina rigurosa para mantener su piel radiante, además de que aconseja mantener una vida tranquila, con meditaciones al menos unas dos o tres veces por semana para que la mente se relaje.