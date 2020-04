Tik Tok elimina videos de usuarios que considera 'feos, pobres o gordos'

Un medio internacional destapó lo que parece ser una perversa política de censura de parte de la aplicación de moda Tik Tok. Según el medio británico Intercept, la aplicación tiene la política de censurar los videos de aquellos usuarios que parezcan “feos, pobres o gordos”.

La investigación señala que Tik Tok instruye a sus empleados a que eliminen al momento aquellos videos de usuarios con “una forma corporal anormal, que son gorditos, obesos o demasiado delgados”.

El documento señala que “si la apariencia del personaje no es buena, el video será mucho menos atractivo y no merece la pena recomendarlo a nuevos usuarios”. También afirman que “si el entorno de filmación está en mal estado” se deben eliminar estos videos porque son menos elegantes y atractivos.

Un portavoz de Tik Tok afirmó a The Guardian que la aplicación hace esto para evitar que otros usuarios “se burlen” de las personas que no cuentan, según sus políticas, con recursos económicos o la mejor apariencia física.

