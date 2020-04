"Te amo. Mamá volverá": El último mensaje de una enfermera que falleció por coronavirus

Madhvi Aya, una enfermera de origen indio de 61 años de Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), perdió la vida en el frente de batalla que se libra contra la letal enfermedad nacida en Wuhan, China. Ella permaneció tendida en una cama en el Woodhull Medical Center durante un mes y falleció sin poder abrazar ni despedirse de su familia.

La mujer mantuvo comunicación con su familia a través del celular y, a medida que su condición empeoró, la comunicación vía WhatsApp fue disminuyendo. El 25 de marzo, su hija Minnoli le envió un alentador mensaje, sin imaginar que esta sería la última vez que ella le respondería.

El último mensaje de Madhvi Aya

- ¡Buen día, mami! ¡Es un nuevo día! Todavía estoy rezando para que vuelvas a casa y a mí a salvo. Necesito a mi mami. Necesito que vuelvas a mí. Tú eres la única que me entiende o trata de entenderme. Y no puedo vivir sin ti. Ninguno de nosotros puede vivir sin ti. Confío en ti, por favor, defiéndete. No te rindas porque yo no me rindo. Tú eres muy fuerte, mami. Te amo mucho más de lo que puedas imaginar.

- Te amo. Mamá volverá.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO