Un rayo deja heridos a dos militares que resguardaban la Casa Blanca

Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que fueron movilizados para controlar las protestas contra el racismo y brutalidad policial, fueron heridos por el impacto de un rayo cerca al parque Lafayette, a poca distancia de la Casa Blanca.

El Departamento de Bomberos tuvo conocimiento de un reporte que dos militares habían sido impactados por un rayo. Fueron transportados a un hospital y sus lesiones no ponen en peligro sus vidas.

El canal Wusa 9 captó imágenes de la tormenta eléctrica y las compartió en la red social Twitter. En ellas se puede ver como un rayo cae sobre el monumento a George Washington.

WOAH! Look at this lightning caught on video by Sky9! https://t.co/sTN1eCtqfB pic.twitter.com/EptFQpR8ub