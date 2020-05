Venezolana en Perú pasó de vender arepas en un mercado a luchar contra el COVID-19

Felimar Luque es una ginecóloga de 34 años que se encuentra trabajando en el hospital Edgardo Rebagliati en la atención de pacientes con diagnóstico de COVID-19. Esta joven salió de su país en busca de un mejor futuro y empezó vendiendo arepas en un mercado al llegar a Lima.

Debido a la falta de profesionales, Felimar Luque consiguió empleo en el hospital EsSalud para la atención de pacientes COVID-19. Antes había trabajado vendiendo arepas en un mercado y en una farmacia atendiendo al público.

"Vendíamos unas 30 o 35… No eran muy grandes porque la harina P.A.N. es importada y costosa y queríamos obtener un poquito de ganancia", contó a la cadena BBC. Sobre su nuevo empleo, agregó: "Me siento bien, a pesar de la pandemia, haciendo lo que más me gusta".

