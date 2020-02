Venezolana sobre Perú: "Si eres mujer y bonita, no tienes que arreglarte para no llamar la atención"

A inicios de febrero, un total de 250 venezolanos regresaron a su país como parte del ‘Plan Vuelta a la Patria’ de Nicolás Maduro, que dispuso un avión para que sus connacionales regresen a Venezuela. En la página web del Gobierno Bolivariano de Venezuela, llamó la atención el testimonio de una mujer que denunció haber sufrido acoso sexual en Perú.

VEA TAMBIÉN: Venezolanos subieron a bus y asaltaron a mano armada a pasajeros

“Un día nos montamos en una comby, y el colector, que aquí llaman cobrador, me faltó el respeto, me tocó mis partes íntimas y yo iba con mis dos hijos y mi esposo. No dije nada hasta que llegamos a la casa, porque ya mis hijos habían pasado por muchas cosas, yo nunca había vivido esto, en mi país ningún hombre me ha faltado el respeto”, confesó Yinnerlyn Rivera de Miquilena.

Acoso sexual

Asimismo, señaló que fue víctima de hostigamiento en su lugar de trabajo. “Trabajé en seguridad industrial porque yo estudié eso. El dueño del lugar me quería tener trabajando hasta tarde en la noche, él me buscaba, me invitaba a salir y a tomarnos una cervecita, y yo por necesidad iba al trabajo a calarme a ese gordo feo. No seguí trabajando ahí porque ese señor quería tener a uno de esclava”, indicó.

Yinnerlyn Rivera de Miquilena también declaró que “aquí es muy difícil, la gente piensa que uno está ganando plata y mandando para Venezuela o que se está estable y no es así, esto es lo peor, si tú sales a la calle te discriminan por ser venezolano y si eres mujer y bonita, es peor, uno aquí ni se arregla para no llamar la atención”.

