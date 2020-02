Víctor Quijada comentó sobre el caso de Yehude Simon

Víctor Quijada, analista político, comento sobre el caso de la prisión preliminar de Yehude Simon, en el cual el Ministerio Público está trabajando bajo el principio de igualdad y con eso está demostrando que está dando igual tratamiento, a la gente de derecha o de izquierda. Además, menciono que esto va hacer reflexionar no solo a los ex gobernadores y a los ex congresistas, sino a toda autoridad que nuestro Poder Judicial si está dando una lucha contra la corrupción.