VIRAL: Detienen a mujer por pasear a panda con correa y resultó ser un Chow Chow

La moda puede absorber a algunos dueños de mascotas, al punto de querer que parezcan otro animal, solo para llamar la atención. Fue así como en China, una mujer quiso que su perro de raza chow chow se “conviertiera” en un oso panda y lo sacó a caminar por las calles de la ciudad de Leshán.

La dueña de este perrito pensó que se vería muy bonito convertido en oso panda, pidió a la peluquera que le hiciera el corte y tinte adecuado. Sin saber que esto la llevó a ser detenida.

En medio de la lluvia de críticas, por los riesgos de intoxicación o reacciones alérgicas que pueden resultar fatales para el animal, la peluquera se defendió afirmando que: “El tinte que se usó en los perros fue hecho a medida para ellos y cien por ciento seguro”.

China man painted his dog as panda, gets attention everywhere he goes pic.twitter.com/UUQGPfA1oX