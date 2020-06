VIRAL: Madre interrumpe clase virtual de su hijo y pide permiso a profesor para regañarlo

Sin querer, una furiosa madre interrumpió a su hijo en plena clase y el video se convirtió en viral en redes sociales. Las imágenes, compartidas en Tik Tok, muestran la iracunda reacción de una mujer al ver el cuarto de su hijo completamente desordenado.

“Santiago, ¿qué onda con todo el tiradero de ropa que me dejaste en tu cuarto?", grita la mujer al ingresar a la habitación. Al ser alertada por su hijo, quien le dice que está en clases virtuales, decide pedirle permiso al profesor "por dos minutos".

"Buenos días, profe. Si me permite tantito verdad. Mire lo que pasa es que estoy barriendo y como este me dejó todo el tiradero de ropa en su cuarto pues no puedo barrer. (...) Que amable por fa, muchísimas gracias. Dos minutitos y se lo devuelvo", afirma.

El protagonista del video, que vive en México, comparte diariamente, divertidos videos en su cuenta de Tik Tok que muestran cómo su madre le hace pasar más de un apuro.

