VIRAL: Mujer, harta de infidelidad vende a su esposo a tan sólo 65 soles

Un insólito hecho que se volvió viral en las redes sociales ocurrió en el continente de África, luego de conocer la historia de Kenia, una mujer que se cansó de soportar las infidelidades de su esposo y tomó la decisión de venderlo por unos cuantos soles para el beneficio de sus hijos.

Kenia Mukwana es una mujer que pasaba los peores momentos de su vida al lado de su pareja, quien dejaba a su familia para irse con diversas mujeres: “Mi marido está casado con el alcohol y las prostitutas”, fue una de las declaraciones dolidas de la esposa de África.

¡Lo vendió!

Debido a ello y a su desaparición por más de siete días sin dar señales de vida porque se encontraba con otra mujer, Kenia se contactó con una de las amantes y le pidió 2000 chelines kelianos (s/65.58) por las infidelidades cometidas, según argumentó.

Dado el trato, Kenia contó haber tomado una de las mejores decisiones, ya que habría usado el dinero para las vestimentas de sus hijos en Año Nuevo. Asimismo, recalcó que no retomaría la relación con su aún esposo: “Yo no puedo. No quiero entrar al Año Nuevo con la molestia”.