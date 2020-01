¡Viral! Mujer sorprende al desnudarse en Aeropuerto de Miami

El video de una mujer que se despoja de su ropa mientras caminaba por las instalaciones del Aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, se ha viralizado rápidamente en las redes sociales.

En dichas imágenes se aprecia a la fémina despojándose de sus prendas ante la sorpresa de otras personas, que no podían creer lo que estaban viendo. Tal como se ve, ninguna autoridad apareció para detenerla.

El video viral fue publicado por el director de cine estadounidense Billy Corben en su cuenta de Twitter con el mensaje: “Last night at @iflymia #BecauseMiami (Anoche en el aeropuerto de Miami “PorqueMiami)”.

Señalan que el cineasta añadió que retomó el clip de Tommy in Hialeah, otro usuario en dicha red social que sólo atinó a escribir: “@BillyCorben?, because its Miami” (@BillyCorben, porque es Miami).

El Miami Herald buscó a Tommy in Hialeah, quien aseguró que la grabación se la pasó un amigo, por lo que no pudo explicar qué llevó a la mujer a quitarse la ropa.

Trascendió que la Policía de Miami-Dade detuvo el pasado lunes a la mujer cuando ya se encontraba afuera de las instalaciones de la terminal aérea, donde aceptó someterse a una evaluación involuntaria de salud mental.