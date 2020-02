San Valentín: Zoológico ofrece nombrar a cucarachas y ratas con el nombre de tu expareja

El zoológico de San Antonio, Texas, lanzó la promoción 'Cry me a crockroach', la cual te permite comprar por 5 dólares una cucaracha o si quieres algo más grande, 25 dólares por una rata, pero no, no será para que te lo lleves a casa, estos animales serán utilizados como comida para las serpientes este próximo 14 de febrero.

Noticias Internacionales

El lugar aclaró que esto no es maltrato animal, ya que las cucarachas vienen de un criadero de insectos y que las ratas están previamente congeladas, por lo que nunca se les da animales vivos a sus víboras.

Recalcaron que todos los que estén interesados en esto, pueden estar tranquilos, pues el animal sí será bautizado bajo el nombre de tu ex pareja y se te otorgará un certificado para que no te quepa la menor duda de lo que compraste.

Además, aseguraron que después de sacar ese posible enojo que tienes hacia esa persona, el dinero recaudado será utilizado para el cuidado y alimentación de los animales del zoológico.