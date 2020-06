Aldo Corzo y Óscar Vílchez respondieron preguntas a fans de la Liga 1

El equipo de la Liga 1 Movistar recopiló las mejores preguntas de los fans que llegaron a las historias de la cuenta de Instagram y luego fueron enviadas a Aldo Corzo y Óscar Vílchez para que las respondan desde videos.

De esta manera los seguidores han podido conocer detalles inéditos de las figuras de Universitario de Deportes y Alianza Universidad de Huánuco, respectivamente.

Dejando frases como:

"Fue muy emocionante marcar en el clásico. No lo creía en un primer momento, pero después me emocioné mucho y me fui a celebrarlo con la barra. Sentí que cumplí un sueño”, dijo Aldo Corzo (video).



"Me gustaría volver a Alianza Lima porque es mi casa, pero siempre respetando mi presente que es Alianza Universidad", Óscar Vílchez (video).