Alianza Lima pone a conversar a sus jugadores en su cuenta de Instagram

El balón ha dejado de rodar en nuestro país, debido al Estado de Emergencia que el Perú está acatando para vencer al coronavirus. Sin embargo, este difícil momento no es un obstáculo para que los hinchas puedan tener contacto con sus ídolos.

Ante ello, Alianza Lima ha lanzado la secuencia “Quédate en casa”, que transmite por su cuenta de Instagram con la participación de los integrantes del primer equipo, quienes se conectan para interactuar entre ellos y pasar un momento divertido con los cibernautas, además de concientizar a los seguidores blanquiazules para que respeten el aislamiento social obligatorio que ha impuesto el Gobierno.

En la primera edición del programa estuvieron dos integrantes muy representativos del plantel: el arquero Leao Butrón y el volante Luis Aguiar, campeones nacionales con Alianza en el 2017.

Aguiar, quien se encuentra en su natal Uruguay cumpliendo las medidas adoptadas en su país, sostuvo una animada charla en línea con Leao Butrón, quien fue el encargado de entrevistar al uruguayo.

CRISIS EN URUGUAY

"Aquí la situación está complicada. Seguro que en unos días tomarán las medidas que han dictado en el Perú. Aquí los militares están en las playas porque todavía hay gente inconsciente que no obedece las normas”.

ENTRENAMIENTO EN CASA

“Todos los días salgo a correr en el campo. Tengo mis pesas y cumplo con los trabajos que nos están dictando”.

¿Te acostumbras a no salir de tu casa?

Me adapto porque soy hogareño y estoy con mis hijos. Pero hay momentos en los que me vuelve loco no salir. No me importaría bañarme en alcohol y desinfectar el carro para salir un rato (risas).

GOLES Y LOGROS

¿El gol más importante que has marcado en Alianza Lima?

El que le hice a Universitario de Deportes en el 2017. Siempre es lindo anotar en un clásico.

¿A quién le dedicaste el título obtenido en el 2017?

A mi familia, a mis hijos y a mi mamá, que falleció cuando yo tenía 18 años.

¿Cuál es tu mayor anécdota con un hincha de Alianza Lima?

Que me pidan un autógrafo para luego tatuarse.

COMANDO SUR

“Es una hinchada muy exigente, que alienta mucho detrás del arco y que también tiene grandes gestos, como el de ayudar a los niños”.

ALIANZA LIMA

“Está demostrado que es el pueblo, es el Perú, y eso te lo hace vivir la gente”.

A su turno, Butrón también se pronunció sobre el Estado de Emergencia que atraviesa el país.

“Cuando sales parece un pueblo fantasma. El Gobierno está haciendo cosas que son buenas. En lo personal no me cuesta no salir, porque siempre me ha gustado estar con mi familia en mi hogar. Es importante que todos se queden en sus casas para que protejan su salud”.

En la próxima edición participarán otros integrantes del primer equipo íntimo. El día y la hora serán publicados en las cuentas oficiales del club. Así que ya lo sabes: Quédate en casa con Alianza.