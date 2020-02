Alianza Lima no inscribió a Jean Deza en la Copa Libertadores tras su tercer ampay

Pablo Bengoechea tomó una drástica decisión sobre Jean Deza tras el último ampay de ‘Magaly TV, la firme’, quien lo captó junto a Shirley Arica en el cumpleaños de Olinda Castañeda. Resulta que el popular ‘Ratón’ no fue incluido en la lista de buena fe de Alianza Lima para la Copa Libertadores 2020.

VEA TAMBIÉN: Parodian a Jean Deza y resultado se vuelve viral en redes

Según Depor, Alianza Lima inscribió a 30 jugadores para afrontar la Copa Libertadores, entre los que destaca Beto da Silva, quien usará la camiseta ’11′. La decisión de que Jean Deza no vaya a la Copa Libertadores fue tomada luego de que Pablo Bengoechea decidiera no contar con el jugador para las próximas fechas.

“Nosotros decimos siempre que el futbolista que llama la atención por lo que no hace en la cancha, no nos gusta y si perjudica la imagen de la institución nos gusta menos (…) Si hacen algo que perjudica al grupo ellos saben que no son tenidos en cuenta. Nadie se saca solo y vamos a seguir con esa norma”, dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa tras el tercer ampay.

Ampays de Jean Deza

Como se recuerda, Jean Deza fue ampayado en tres ocasiones por ‘Magaly TV, la firme’. El primer ampay se dio a solo 16 días de que Alianza Lima oficializara su fichaje para la temporada 2020. Luego, fue captado nuevamente con Carlos Ascues en una fiesta con Shirley Arica y Olinda Castañeda. En el último ampay, habría estado bebiendo pese a tener un entrenamiento por la mañana.

Más noticias en ATV.pe

¡Escándalo! Jean Deza y Carlos Ascues arman "tonazo hasta el amanecer" durante pretemporada de Alianza Lima

Futbolistas de Alianza Lima se van de rumba con Shirley Arica

¿No escarmienta? Futbolista de Alianza Lima se divierte con Shirley Arica y Olinda Castañeda

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas NOTICIAS del DEPORTE y FÚTBOL PERUANO ONLINE