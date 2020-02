Christian Cueva: "Yo quiero jugar, buscar mi espacio y estar en la selección"

Christian Cueva concedió una entrevista exclusiva con +Deportes, en donde comento un poco sobre su experiencia jugando en su nuevo club, el Pachuca de México.

El futbolista converso sobre el partido entre su nuevo club, el Pachuca, y su antiguo Club Toluca de México: “Ayer ha sido un partido complicado, la expulsión nos complicó demasiado, hubieron jugadas mucho más fuertes donde ni siquiera se puso una amarilla. Fue un partido difícil en donde nos hizo falta un jugador, además el Toluca es un club que sabe jugar semifinales”

Así mismo, Christian Cueva comento sobre el reencuentro con sus antiguos compañeros: “La sensación ha sido linda igual, volver a reencontrarse con amigos, gente del cuerpo técnico, médicos, utilería, con la misma afición, bueno me saludaron, yo siempre trato de dejar lo mejor en un club. Estoy apenado por la situación de Pachuca, ya que no era la que esperábamos, estoy a muerte con mis compañeros, vamos a seguir adelante en la liga.

El futbolista también comento sobre si este 2020 ha empezado como él lo esperaba: “En realidad no, yo en lo personal sí, pero bueno en el pasar de los días se dieron las ofertas y oportunidades en donde yo las quise tomar por un tema personal, yo lo que quería era jugar, tener más minutos, buscar mi lugar de poder estar en la selección. Con el club vamos a seguir preparándonos para lo que viene y quiero aportar lo mejor de mí, estoy muy contento por el grupo que tenemos”

También comento que mantiene contacto con Ricardo Gareca: “Si, me comunico con el profe, estamos viendo que se puedan dar las cosas en Guadalajara, ellos tienen también claro de que yo estoy con muchas ganas, situación que no estuvo el año pasado ya que se dieron situaciones que me llevaron a lo que realmente no soy yo”