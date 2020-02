Christian Ramos: "Espero que este año me vaya mucho mejor que en el 2019"

Christian Ramos converso en exclusiva con las cámaras de +Deportes y comento acerca del inicio de su año deportivo, ahora en Trujillo. El ex seleccionado nacional comento acerca de cómo se siente en su nuevo club.

El ex seleccionado comento, acerca de los últimos partidos que ha tenido con su club actual: “Me gusta mucho estar en Trujillo, me alegra tener estos compañeros, felizmente empatamos, ya que veníamos perdiendo. Esperemos que la siguiente fecha podamos ganar”

También comento cómo se siente, al no haber sido convocado en las últimas fechas, para formar parte de la selección nacional: “Al principio me sentía triste, pero después ya lo supere, estuve con la familia, pensando siempre en la selección, pero primero en el club, que si me va bien en el club puedo regresar a la selección”

Finalmente tuvo amenas palabras acerca de haber sido eliminado del grupo de Whatsapp de jugadores de la selección: “No, no me han sacado, yo soy amigo de los administradores, Jefferson es el que siempre molesta y dice que me saquen, pero yo más bien voy a pedir que lo saquen a él mañana”