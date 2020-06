Conor McGregor anunció su retiro de la UFC: tercera vez en cuatro años

"Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha". Ese fue parte del mensaje con el que Conor McGregor anunció su retiro de las artes marciales mixtas.

A través de su cuenta de Twitter, el irlandés de 31 años comunicó su alejamiento de la actividad, la tercera vez en cuatro años.

"Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué viaje ha sido! ¡Aquí hay una foto mía y de mi madre en Las Vegas después de una de mis victorias de título mundial! ¡Escoge la casa de tus sueños, Mags, te amo! Lo que sea que desees es tuyo", dijo a través de las redes sociales.

Hey guys I?ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it?s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it?s yours ?? pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

? Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020