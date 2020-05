Cristiano Ronaldo habría filtrado el cuarto positivo de Dybala para no regresar a Italia

Esta semana el programa español "El Chiringuito" aseguró que Paulo Dybala, jugador de la Juventus, dio positivo de COVID-19 por cuarta vez.

Según Il Corriere dello Sport, la información habría sido filtrada nada menos que por Cristiano Ronaldo, su compañero de equipo, con el fin de no regresar a Italia.

Hay que recordar que el portugués se encuentra en Madeira, su ciudad natal, junto con su esposa Georgina Rodríguez y sus hijos. Es uno de los nueve futbolistas extranjeros de La Vecchia Signora que no se encuentran en Italia, a raíz de la pandemia del coronavirus.

El medio italiano señala que la información sobre el test positivo de Dybala, jugador que fue diagnosticado con coronavirus hace un mes y medio, habría sido filtrada por el entorno de CR7, como una forma de demostrar que aún no es seguro regresar a Italia.

Por su parte, Oriana Sabatini, pareja del delantero argentino aclaró la situación del futbolista. "Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no", señaló.

Foto: Shutterstock

