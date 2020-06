Evander Holyfield habló del recordado combate en que Mike Tyson le mordió la oreja

Mike Tyson tiene el récord de haber sido el campeón de pesos pesados más joven en la historia del boxeo, luego que obtuviera el título a la edad de 20 años y 4 meses.

Además, ha sido protagonista de una vida agitada, llena de polémicas tanto dentro como fuera del ring. Una de las más recordadas dentro del cuadrilátero es cuando le mordió la oreja a su rival Evander Holyfield.

On this date in 1997, Mike Tyson bit off part of Evander Holyfield's ear in WBA heavyweight championship 3rd round.

Era el 28 de junio de 1997 en el MGM de Las Vegas. Era la revancha que Tyson había pedido a Holyfield, luego que lo venciera por knockout técnico en noviembre de 1996.

Pero lo que nadie imaginaba era lo que iba a hacer Tyson: morderle la oreja y arrancarle un pedazo el que escupió al suelo. "El profeta me dijo: 'Mike te va a hacer algo malo en esta pelea'", afirmó este jueves Holyfield a BBC 5 Live.

Evander Holyfield on Mike Tyson's infamous 'ear bite'

Listen to the latest episode of 'Greatest Fights'

