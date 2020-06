La confesión de un ex Real Madrid: 'Pude ser como Messi o Cristiano pero no tuve ganas' Un ex jugador del equipo merengue dice que pudo haber sido tan bueno como ellos dos





Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los mejores futbolistas del último tiempo y por una década fueron los rivales naturales en la liga española, cuando el portugués era la estrella del Real Madrid y el argentino ya lo ganaba todo con la camiseta del FC Barcelona. Pero un ex jugador del equipo merengue dice que pudo haber sido tan bueno como ellos dos pero que "no tuvo ganas". Se trata del holandés Wesley Sneijder, quien jugó en el Madrid entre 2007 y 2009.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wesley Sneijder (@sneijder10official) el 8 de Jun de 2016 a las 2:31 PDT "Podría haberme convertido en Messi o Ronaldo. Simplemente no tenía ganas", dijo en conversación con el periodista italiano, Gianluca Di Marzio. El ex futbolista de 35 años reconoce que prefirió disfrutar de la vida en vez de convertirse en el mejor. "Disfruté de la vida, quizá me tomaba alguna copa en la cena", señaló el ex Ajax. Sneijder no desestima el talento de Messi y Cristiano, de hecho destaca los sacrificios que ambos han tenido que hacer para convertirse en lo que son hoy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wesley Sneijder (@sneijder10official) el 10 de Jun de 2017 a las 1:30 PDT "Leo y Cristiano son diferentes, han hecho muchos sacrificios. Y eso está bien para mí: mi carrera, a pesar de esto, fue increíble", dijo el subcampeón con Holanda en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: Shutterstock



