Fleischman sobre Lapadula: ''Si no hubiera hecho goles el fin de semana no estaríamos hablando de él''

Deportes en la Red tuvo como invitado al comentarista deportivo Eddie Fleischman, en el que se pronunció sobre el posible interés de Gianluca Lapadula de ponerse la Blanquirroja.

El popular Colorado precisó que el futbolista europeo debe demostrar su interés, aduciendo que para generar este tipo de trámites debe ser personalmente para optar por la nacionalidad peruana.

"¿ir a buscar a Lapadula en este momento?. Primero que no tiene sentido porque no es peruano y segundo, ya se lo buscó una vez y dijo que no. La iniciativa tendría que nacer de él. Nosotros no tenemos que estar mendigándole a un jugador para que juegue por la selección peruana", expresó.

Asimismo, agregó que el futbolista del Lecce italiano "no conoce el Perú, y que porque hizo dos goles el último fin de semana no estaríamos hablando de él".

De otro lado, destacó la jerarquía de Palo Guerrero y Jefferson Farfán en el ataque de Bicolor, pero lamentó que no haya un delantero que se acerque al nivel de ellos.

"En el camino, Ricardo Gareca va a tener ir buscando alternativas, y la verdad es que uno dice que está Raúl Ruidíaz, que siempre está en la competencia internacional, pero tiene algunos problemas como de estatura y corpulencia", señaló, para de ahí puntualizar que Christofer Olivares fue un fiasco en la sub20.