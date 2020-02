Gladys Tejeda clasifica a los Juegos Olímpicos

La atleta peruana Gladys Tejeda, acaba de consolidar un nuevo record en su vida profesional, superó las dos horas, 29 minutos y 30 segundos, marca mínima que solicitaba la organización World Athletics para poder estar en Tokio 2020.

Tejeda ocupo en quinto lugar, en la Zurich Maratón de Sevilla y clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Además, logró la marca de dos horas, 27 minutos y ocho segundos, lo cual le permite concretar su participación en las olimpiadas.

Así mismo, Tejada declaró: “Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar este domingo con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo”