Jefferson Farfán celebra haber vencido al coronavirus: "¡Por fin fuera del cuarto!"

Jefferson Farfán utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre su estado de salud y celebró con sus fans el haber logrado vencer al coronavirus. Como se recuerda, el pasado 16 de mayo, el presidente del Lokomotiv confirmó que el futbolista había dado positivo al COVID-19.

"¡Soltaron a la Foquita ! ¡Por fin fuera del cuarto y del aislamiento! Vamos avanzando, paso a paso. Seguimos. Si yo pude, tú también puedes, carajo", escribió Jefferson Farfán en Instagram, junto a una fotografía suya en la que se le ve usando una mascarilla.

El pasado 4 de junio, el departamento de prensa de Lokomotiv informó que el peruano ya se había recuperado. "Jefferson Farfán está bien. Actualmente se está sometiendo a un procedimiento de prueba obligatorio después de haber sufrido el covid-19, para unirse al equipo", señalaron.

Jeferson Farfán y Yahaira Plasencia

Cabe señalar que el futbolista se encontraba en aislamiento para evitar contagiar a sus compañeros, mientras Yahaira Plasencia se recuperaba de su operación a los riñones. Según reveló la salsera, Jefferson Farfán ya había sido puesto en aislamiento cuando ella regresó de la clínica.

"Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me operaron de los riñones. Cuando me dieron de alta, Jefferson ya presentaba los síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo", contó en sus historias de Instagram.

