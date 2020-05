Jefferson Farfán habla sobre su estado de salud tras confirmar que tiene COVID-19

Jefferson Farfán se pronunció en redes sociales sobre su estado de salud y reveló cómo viene recuperándose del coronavirus. Como se recuerda, el pasado fin de semana, el presidente del Lokomotiv confirmó que el futbolista peruano dio positivo a COVID-19 y se encuentra en cuarentena en su casa en Rusia.

"Desde aquí vamos avanzando, sintiéndonos cada día mejor y fuertes y con la mente siempre en positivo porque hoy fue un buen día, pero mañana será aún mejor porque Dios traza el camino y aquí seguimos fieles en ese trayecto", escribió Jefferson Farfán en Instagram.

Asimismo, aprovechó para agradecer las muestras de apoyo de sus fans. "Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y muestras de cariño. Una parte de todo esto es saber que tenemos a personas que nos apoyan y dan aliento siempre para seguir avanzando", agregó Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia descarta tener COVID-19

Como se recuerda, recientemente, Yahaira Plasencia se pronunció en redes sociales para responder a quienes la acusan de haber contagiado al futbolista. "Yo he estado internada casi tres semanas en la clínica porque me han operada de los riñones. Cuando me dieron de alta, Jefferson ya presentaba los síntomas y lo pusieron en aislamiento", contó.

