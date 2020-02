Jerimot Caballero: Conoce la historia del peruano más joven en llegar a la cima del Aconcagua

Mientras sus padres vendían cervezas, gaseosas o snacks a los tirustas, Jerimot Caballero se hacía amigo de ellos y trataba de aprender los secretos de este deporte extremo. Hasta que una vez conoció a Víctor Rímac, un guía de alta montaña, que lo invitó al proyecto “Vientos de cambio”.

Tras una preparación rigurosa y diez horas de caminata, logró llegar a la cima del Aconcagua.

"El día que llegué a lo más alto del Aconcagua fue un sueño cumplido. Estar en el campo base, las 10 horas de caminata que realicé, todo eso me hizo sentir muy feliz. No lo podía creer, pensaba que estaba durmiendo o en un sueño. Luego me di cuenta que era realidad, esa felicidad no la puedo describir".

En aquella travesía él pasó su cumpleaños número 15 y según sus palabras "fue el mejor regalo de su vida".

Jerimot piensa en seguir escalando montañas y ahora va por más, su meta es conquistar el Everest (Himalaya, 8.848 msnm), el más alta del mundo.

"Sigan sus sueños, nada es imposible en esta vida", finalizó Jerimot Caballero.