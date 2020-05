Conmoción en el fútbol: jugador de la Roma murió a los 21 años de un paro cardíaco

Luto en el mundo del fútbol tras la repentina muerte de Joseph Bouasse Perfection, un jugador de 21 años del AS Roma que falleció tras sufrir un paro cardíaco el lunes.

"El AS Roma llora la muerte del ex jugador del equipo juvenil Joseph Bouasse Perfection y abraza a sus seres queridos en este momento tan doloroso", escribió el club italiano en su cuenta de Twitter.

El camerunés llegó a la edad de 15 años a Italia en 2014, con la promesa de ser futbolista. Lamentablemente todo era un engaño y fue abandonado a su suerte.

Al tiempo se abrió camino y logró jugar en el Liberi Nantes, un equipo formado por refugiados. "Llegó aquí con poco más que sus cualidades como jugador e inmediatamente vimos que se trataba de un futbolista diferente", dijo en el pasado el presidente, Alberto Urbinati.

Su talento llamó la atención de los veedores de la Roma, quienes no dudaron en contratarlo para sus divisiones inferiores. Sin embargo, nunca pudo jugar en el primer equipo y al año siguiente fue cedido al Vicenza, club de la segunda división italiana.

En octubre de 2018 se quedó sin equipo hasta que en febrero de este año fue contratado por el Cluj de Rumanía. Lamentablemente, debido a la pandemia del coronavirus, que obligó a suspender todas las ligas de fútbol no tuvo oportunidad de debutar.

La noticia golpeó fuerte en el fútbol italiano, donde diversos clubes expresaron sus condolencias por la pérdida del joven futbolista. "Fiorentina se une a las condolencias en el mundo del fútbol por la muerte prematura de Joseph Bouasse Perfection y abraza a sus seres queridos en este momento de gran dolor".

Horrible news - I'm so sad about it ? Rest in peace, my brother ???? A young talent gone too soon from us. Condolences to the entire family! #JosephBouassePerfection ?? #RIP pic.twitter.com/Ul8bZR4fSU

? Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) May 25, 2020