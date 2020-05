Jugador de la Premier League es amenazado por no querer jugar por temor al Covid-19

El fútbol comienza lentamente a volver a las canchas de Europa. Luego de la reanudación de la Bundesliga en Alemania, todo indica que la próxima liga será la inglesa. El 17 de junio se espera que se concreten los partidos entre el Aston Villa vs Sheffield United y el Manchester City contra el Arsenal.

Sin embargo, aún existe preocupación entre los jugadores por los riesgos de contagiarse de coronavirus. Uno que no quiere volver es Troy Deeney, capitán Watford, quien tiene temor de infectar a su hijo de cinco meses, quien padece problemas respiratorios.

"Teníamos que volver esta semana. Dije que no iría. Mi hijo de cinco meses tiene dificultades respiratorias. No quiero volver a casa y ponerlo en peligro", dijo al podcast "Talk the Talk".



El futbolista de 31 años denunció que ha recibido amenazas por no querer volver a la actividad. "Vi algunos comentarios con respecto a mi hijo, la gente decía: 'Espero que tu hijo se contagie de coronavirus'", aseguró.

La preocupación del futbolista es más que entendible, ya que su padre y sus dos abuelos fallecieron. "Perdí a mi papá, mi abuela, mi abuelo. Perdí a más o menos a todos los que me importan. De modo que, para mí, es más importante que unas pocas libras en mi bolsillo", dijo.

Hace algunos días, Deeney ya había expresado su temor a volver a la cancha, considerando que los futbolistas estaban siendo tratados como "conejillos de indias", arriesgando si salud y la de su familia, solo porque los hinchas quieren que el fútbol vuelva lo antes posible, sin tener en cuenta el riego que hay para los jugadores.

"Puedo imaginarme a la gente en casa diciéndose que si ganamos tanto dinero podemos volver a jugar. Me pregunto si merece la pena. Podría arriesgar potencialmente mi salud por divertir a la gente y, siendo sincero, no lo deseo", señaló.

